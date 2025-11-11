Milano
17:35
44.439
+1,24%
Nasdaq
20:52
25.558
-0,21%
Dow Jones
20:52
47.930
+1,19%
Londra
17:35
9.900
+1,15%
Francoforte
17:35
24.088
+0,53%
Martedì 11 Novembre 2025, ore 21.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,27% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,27% alle 19:30
Il Nasdaq-100 passa di mano a 25.542,18 punti
In breve
,
Finanza
11 novembre 2025 - 19.30
L'indice del listino high-tech USA tratta in ribasso dello 0,27% alle 19:30 e si muove appena sotto la parità a 25.542,18 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,20%
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,67% alle 16:00
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,21% alle 05:48
Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,68% alle 07:20
Argomenti trattati
USA
(331)
·
Nasdaq 100
(96)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,21%
Altre notizie
Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,48% alle 04:50
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,21% alle 16:00
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,55%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,84%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,70%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,52%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto