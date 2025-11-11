Milano 17:35
44.439 +1,24%
Nasdaq 20:52
25.558 -0,21%
Dow Jones 20:52
47.930 +1,19%
Londra 17:35
9.900 +1,15%
Francoforte 17:35
24.088 +0,53%

Il Nasdaq-100 passa di mano a 25.542,18 punti

Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,27% alle 19:30
L'indice del listino high-tech USA tratta in ribasso dello 0,27% alle 19:30 e si muove appena sotto la parità a 25.542,18 punti.
