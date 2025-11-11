Brasile, BEI: a Neoenergia 300 milioni di euro per modernizzare la rete elettrica di Bahia

(Teleborsa) - La rete di distribuzione elettrica nello stato brasiliano di Bahia sarà potenziata grazie a unda parte di, la divisione sviluppo del Gruppo Banca Europea per gli Investimenti, a, un distributore che serve oltre 6 milioni di clienti in 415 comuni di Bahia.Il finanziamento sarà utilizzato per, realizzare nuove connessioni e investire in apparecchiature di automazione, contribuendo alla modernizzazione della rete di distribuzione. L'azienda utilizzerà il prestito globale della BEI per realizzare progetti che consentiranno a un maggior numero di persone, soprattutto nelle comunità a basso reddito, di accedere all'energia pulita a Bahia, il quinto stato più grande del paese, con una popolazione di quasi 15 milioni di abitanti. Il progetto è inoltre in linea con gli obiettivi del Brasile di migliorare l'efficienza energetica e ampliare l'uso di fonti rinnovabili nel prossimo decennio.L'accordo è stato annunciato durante la conferenza ONU sui cambiamenti climatici COP30 a Belém, in Brasile.