Milano 16:27
44.361 +1,06%
Nasdaq 16:27
25.455 -0,61%
Dow Jones 16:27
47.530 +0,34%
Londra 16:27
9.891 +1,06%
Francoforte 16:27
24.076 +0,49%

Cambi: euro a 0,8805 sterline alle 15:41
Euro a 0,8805 sulla sterlina inglese alle 15:41.
