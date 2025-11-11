Centrale del Latte d’Italia, nei nove mesi in crescita ricavi e utile netto

Centrale del Latte d’Italia

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, terzo operatore nazionale del mercato del latte fresco e a lunga conservazione quotato su Euronext Milan, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025. La società ha registratopari a, in crescita del 2,8% rispetto ai 254,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2024, grazie all’aumento dei volumi di vendita, in particolare nel, e al miglioramento dei prezzi medi.L’si mantiene stabile a, con un margine del 9,8% (10,1% nel 2024), mentre l’EBIT si attesta a 13,7 milioni, in lieve flessione rispetto ai 14,2 milioni del periodo precedente. L’sale a 8,7 milioni di euro, in aumento del 5% su base annua.Significativo il miglioramento della, pari a -2 milioni di euro, contro i -19,6 milioni registrati a fine 2024.Sul fronte dei ricavi, il compartocresce dell’1,9%, quello Dairy Products dell’8%, mentre il canale dellaavanza del 3%. A, le vendite in Italia restano predominanti (87,4% del totale), seguite da Germania e altri Paesi europei, questi ultimi in forte crescita (+28%).Il gruppo prevede unper la fine dell’anno, pur in un contesto macroeconomico incerto, e conferma l’impegno nel controllo dei costi e nella generazione di cassa destinata a crescita e remunerazione degli azionisti.