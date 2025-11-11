Milano 16:28
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Food & Beverage

In rialzo il settore Alimentare europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 453,99 punti.
