Milano 17:35
44.439 +1,24%
Nasdaq 20:53
25.563 -0,19%
Dow Jones 20:53
47.940 +1,21%
Londra 17:35
9.900 +1,15%
Francoforte 17:35
24.088 +0,53%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

L'Indice europeo del settore auto e ricambi guadagna l'1,37% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 512,27 punti.
