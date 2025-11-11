Eventi e scadenze dell'11 novembre 2025

Martedì 11/11/2025

(Teleborsa) -- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale- Sede di Assolombarda, Milano - L'iniziativa, promossa da Assolombarda e Confindustria con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali nazionali, intende avviare un confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder, un dialogo costruttivo tra datori di lavoro, sindacati e lavoratori. Interverranno, tra gli altri, il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, il vicepresidente per il Lavoro e le Relazioni Industriali di Confindustria, Maurizio Marchesini, i segretari delle principali Organizzazioni Sindacali nazionali: Maurizio Landini (CGIL), Daniela Fumarola (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL)- Turismo internazionale dell'Italia; Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- Centro Congressi Auditorium della Tecnica, Roma - L'evento, organizzato dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile MOST, presenta i risultati di 24 università, il CNR e grandi aziende sulla mobilità sostenibile. Parteciperanno Istituzioni, CEO, Stakeholder, Rettrici e Rettori delle principali università per raccontare la loro visione di innovazione e di cambiamento nella mobilità. Tra gli interventi, i CEO di Fincantieri, A2A, Trenitalia e Autostrade per l'Italia, il Presidente di MOST, CNR, ANCI e FNM Group e il ministro Anna Maria Bernini- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini effettuerà un sopralluogo tecnico presso la nuova stazione a Francavilla Fontana (BR) alle ore 10.45 e a seguire, alle ore 11.00, incontrerà i cittadini a via Roma- Vienna - Il Presidente Mattarella visiterà il Polo della Nazioni Unite di Vienna in occasione delle celebrazioni del 25° anniversario della firma della Convenzione di Palermo- Allianz MiCo Milano Congressi - 22ª edizione dell'evento di riferimento per il mondo del business e del management, organizzato da WOBI. Il tema di quest'anno è "The Power of the Unpredictable". Partecipano migliaia di top executive. Il Forum si concentra sui temi di management più rilevanti per i business leader- Hotel Magna Pars, Milano - 15ª edizione dell'appuntamento di riferimento per l'industria bancaria e assicurativa italiana, che coinvolge come speaker oltre 50 c-level e top manager di primari operatori del settore (banche, società finanziarie, assicurazioni, associazioni di categoria, istituzioni e imprese). Tra gli interventi, i CEO di CRIF, doValue, BNL BNP Paribas e REVO, il Presidente di Banco BPM e i DG di Iccrea Banca, Reale Mutua e Sara Assicurazioni10:30 -- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà in videocollegamento durante l'evento MOST 2025 "L’innovazione che unisce" presso il Centro Congressi Auditorium della Tecnica a Roma10:30 -- Uffici di Pictet AM a Milano - 5ª edizione dell'Osservatorio EDUFIN "Il futuro non attende", ricerca sullo stato dell'alfabetizzazione finanziaria in Italia, realizzata da Pictet AM sotto la Direzione di Nicola Ronchetti, Fondatore e CEO di FINER Finance Explorer, Istituto di ricerca specializzato in ambito finanziario11:00 -- Presso la Sala Matteotti della Camera, si svolge la presentazione della 34ª edizione di Job&Orienta. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana14:30 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli15:00 -- Palazzo Berlaymont, Bruxelles - Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, sarà in conferenza stampa presso la sede della Commissione Europea per il taglio dei fondi alla Politica agricola comune proposto dalla Commissione Ue della presidente Von der Leyen e i rischi legati al nuovo quadro finanziario. L'incontro sarà l'occasione per fare il quadro sul futuro delle politiche agricola UE17:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana incontra l'Ambasciatore straordinario del Ministero per gli affari presidenziali della Repubblica di Liberia, Sheikh Al-Moustapha Kouyateh17:30 -- Ciampino - Il Presidente Mattarella visiterà il Centro Radar ACC (Area Control Center) di ENAV- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 30 Settembre 2025 e aggiornamento del Piano Strategico- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 30 settembre 2025 - ore 14.30 - CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2025, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive