Evento MOST 2025, Giana (Aspi): "Nel piano 15 miliardi per rigenerazione rete autostradale"

(Teleborsa) - "La nostra autostrada è la più trafficata d'Europa: sulla rete italiana viaggia il 30% di veicoli in più rispetto alla Francia. Il nostro impegno è guardare avanti, immaginando infrastrutture capaci di adattarsi ai cambiamenti e di anticiparli grazie a un imponente piano di ammodernamento dell'infrastruttura e grazie all'innovazione, per dare all'infrastruttura altri 60 anni di vita. Basti pensare che, nell'ambito del nostro piano, su circa 30 miliardi di investimenti, la metà riguarda l'ammodernamento della rete". È quanto ha affermatonel corso diin corso a Roma"L'obiettivo finale – prosegue– è chiaro: garantire la sicurezza dei 4 milioni di persone che ogni giorno percorrono l'autostrada e, al tempo stesso, assicurare la solidità e la competitività di un'infrastruttura strategica per l'Italia e per l'Europa. L'innovazione non è solo una scelta strategica, ma la chiave per costruire il sistema della mobilità del futuro. Stiamo collaborando con il MOST per sviluppare progetti di Smart Road, come quello sperimentato sulla Tangenziale di Napoli. Le smart road rappresentano un salto di qualità che consentono di connettere veicoli, creando uno scambio continuo di informazioni tra mezzo e infrastruttura. Guardando al futuro, i veicoli potranno 'agganciarsi' digitalmente con il sistema autostradale, viaggiando in totale sicurezza. La collaborazione con MOST è molto più di un progetto: è un'occasione per ripensare la mobilità, facendo sistema tra imprese, istituzioni ed enti di ricerca. È da queste alleanze che nasce la capacità di trasformare l'innovazione in realtà, portando sulla strada – e nel Paese – il cambiamento che vogliamo vedere"