Milano 16:28
44.358 +1,05%
Nasdaq 16:28
25.436 -0,69%
Dow Jones 16:28
47.524 +0,33%
Londra 16:28
9.889 +1,04%
Francoforte 16:28
24.077 +0,49%

Francoforte: andamento negativo per Stroeer

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Stroeer
(Teleborsa) - Retrocede Stroeer, con un ribasso del 3,49%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Stroeer, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Stroeer, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 34,02 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 35,57. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 33,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```