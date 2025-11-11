Milano 16:28
Francoforte: balza in avanti Delivery Hero

(Teleborsa) - Scambia in profit Delivery Hero, che lievita del 2,06%.

Lo scenario su base settimanale di Delivery Hero rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Delivery Hero suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 17,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,79. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,97.

