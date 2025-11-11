Francoforte: balza in avanti Delivery Hero

(Teleborsa) - Scambia in profit Delivery Hero
, che lievita del 2,06%.
Lo scenario su base settimanale di Delivery Hero
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Delivery Hero
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 17,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,79. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)