Francoforte: brillante l'andamento di Aixtron

(Teleborsa) - Scambia in profit Aixtron
, che lievita dell'1,94%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aixtron
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Aixtron
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,12 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,53. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)