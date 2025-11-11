Milano 16:28
44.358 +1,05%
Nasdaq 16:28
25.436 -0,69%
Dow Jones 16:28
47.524 +0,33%
Londra 16:29
9.890 +1,05%
Francoforte 16:28
24.077 +0,49%

Francoforte: brillante l'andamento di Nordex

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Nordex
Balza in avanti Nordex, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,64%.
Condividi
```