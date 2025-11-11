Francoforte: giornata depressa per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di armamenti e componenti per automobili
, con una flessione del 3,22%.
L'andamento di Rheinmetall AG
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di medio periodo di Rheinmetall AG
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.765 Euro, mentre i supporti sono stimati a 1.708. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.822.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)