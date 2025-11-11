Milano 11:22
44.217 +0,73%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:22
9.872 +0,87%
Francoforte 11:22
23.981 +0,09%

Francoforte: in acquisto Fraport

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in acquisto Fraport
Effervescente il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,22%.
Condividi
```