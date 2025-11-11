Francoforte: in calo Renk

Milano 11:22
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Renk, che presenta una flessione dell'1,97% sui valori precedenti.

Il movimento di Renk, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Germany MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico di medio periodo di Renk ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 65,32 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 66,65, mentre il primo supporto è stimato a 63,99.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
