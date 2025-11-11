Francoforte: in calo Renk

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Renk
, che presenta una flessione dell'1,97% sui valori precedenti.
Il movimento di Renk
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Germany MDAX
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico di medio periodo di Renk
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 65,32 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 66,65, mentre il primo supporto è stimato a 63,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)