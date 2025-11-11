Milano 16:29
44.370 +1,08%
Nasdaq 16:29
25.446 -0,65%
Dow Jones 16:29
47.532 +0,35%
Londra 16:29
9.890 +1,05%
Francoforte 16:29
24.083 +0,51%

Francoforte: in calo United Internet

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per United Internet, che sta segnando un calo del 2,39%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di United Internet più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25,05 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 27,17. Il peggioramento di United Internet è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 23,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
