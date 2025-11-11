Milano 11:22
44.217 +0,73%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:22
9.872 +0,87%
Francoforte 11:22
23.981 +0,09%

Francoforte: in rally Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori
Francoforte: in rally Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Redcare Pharmacy N.V, che tratta in rialzo del 6,18%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Redcare Pharmacy N.V rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Redcare Pharmacy N.V mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 63,12 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 66,82. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 61,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```