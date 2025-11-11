Francoforte: movimento negativo per Evonik Industries

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Evonik Industries
, che mostra un decremento del 2,98%.
Lo scenario su base settimanale di Evonik Industries
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di breve periodo di Evonik Industries
evidenzia un declino dei corsi verso area 13,58 Euro con prima area di resistenza vista a 13,73. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 13,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)