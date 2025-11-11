Milano 11:22
44.217 +0,73%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:23
9.871 +0,86%
Francoforte 11:22
23.981 +0,09%

Francoforte: movimento negativo per Evonik Industries

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per Evonik Industries
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Evonik Industries, che mostra un decremento del 2,98%.

Lo scenario su base settimanale di Evonik Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di breve periodo di Evonik Industries evidenzia un declino dei corsi verso area 13,58 Euro con prima area di resistenza vista a 13,73. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 13,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```