Francoforte: performance negativa per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia chimica tedesca, che mostra un decremento dell'1,92%.

La tendenza ad una settimana di Lanxess è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 16,71 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 17,09. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 16,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
