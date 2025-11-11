Milano 16:29
44.370 +1,08%
Nasdaq 16:29
25.446 -0,65%
Dow Jones 16:29
47.532 +0,35%
Londra 16:29
9.890 +1,05%
Francoforte 16:29
24.083 +0,51%

Francoforte: positiva la giornata per HeidelbergCement

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per HeidelbergCement
Seduta positiva per la compagnia del cemento tedesca, che avanza bene del 2,29%.
Condividi
```