Francoforte: positiva la giornata per Nordex

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Nordex, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,64%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nordex rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Nordex rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,49 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27,27. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29,71.

