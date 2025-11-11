Francoforte: risultato positivo per HeidelbergCement

compagnia del cemento tedesca

DAX

HeidelbergCement

big cementiero tedesco

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,29%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'andamento di breve periodo delmostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 209,8 Euro e supporto a 201,6. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 218.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)