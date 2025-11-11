Francoforte: scambi negativi per Krones

(Teleborsa) - Composto ribasso per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti
, in flessione dell'1,84% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Krones
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,73%, rispetto a -2,22% del Germany MDAX
).
L'esame di breve periodo di Krones
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 129,6 Euro e primo supporto individuato a 126,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 132,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)