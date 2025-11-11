Milano 11:23
Francoforte: scambi negativi per Krones

(Teleborsa) - Composto ribasso per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti, in flessione dell'1,84% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Krones mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,73%, rispetto a -2,22% del Germany MDAX).


L'esame di breve periodo di Krones classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 129,6 Euro e primo supporto individuato a 126,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 132,6.

