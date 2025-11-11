Francoforte: sviluppi positivi per Fraport

(Teleborsa) - Ottima performance per il gestore dell'aeroporto di Francoforte
, che scambia in rialzo dell'8,22%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fraport
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fraport
rispetto all'indice.
Analizzando lo scenario di Fraport
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 76,2 Euro. Prima resistenza a 79,05. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 74,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)