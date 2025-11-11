Milano 11:23
44.212 +0,72%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:23
9.871 +0,86%
Francoforte 11:23
23.979 +0,08%

Francoforte: sviluppi positivi per Fraport

Migliori e peggiori
Francoforte: sviluppi positivi per Fraport
(Teleborsa) - Ottima performance per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che scambia in rialzo dell'8,22%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fraport evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fraport rispetto all'indice.


Analizzando lo scenario di Fraport si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 76,2 Euro. Prima resistenza a 79,05. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 74,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```