Francoforte: sviluppi positivi per Fraport

(Teleborsa) - Ottima performance per il, che scambia in rialzo dell'8,22%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 76,2 Euro. Prima resistenza a 79,05. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 74,75.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)