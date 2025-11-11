Milano
Martedì 11 Novembre 2025, ore 11.40
Germania, Indice ZEW in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
11 novembre 2025 - 11.05
Germania,
Indice ZEW in novembre pari a 38,5 punti
, in calo rispetto al precedente 39,3 punti (la previsione era 41 punti).
