Giappone, balzo inatteso del surplus delle partite correnti a settembre

(Teleborsa) - Aumenta a sorpresa ildella bilancia dellein Giappone.Secondo il(MOF), si è generato a settembre un avanzo delle partite correnti di 4.483,3 miliardi di yen, rispetto all'attivo di 3.701,4 miliardi del mese precedente. Il dato è anche migliore alle attese degli analisti che avevano stimato una riduzione del surplus fino a 2.468 miliardi di yen.Lachiude con un avanzo di 214 miliardi di yen, contro il disavanzo di 84 miliardi di agosto, a fronte di un incremento dellea 9.449,7 miliardi di yen (+8,6%) e un aumento dellea 9.213,7 miliardi (+1,7%).