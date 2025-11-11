Milano 10-nov
Giappone, balzo inatteso del surplus delle partite correnti a settembre

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Aumenta a sorpresa il surplus della bilancia delle partite correnti in Giappone.

Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), si è generato a settembre un avanzo delle partite correnti di 4.483,3 miliardi di yen, rispetto all'attivo di 3.701,4 miliardi del mese precedente. Il dato è anche migliore alle attese degli analisti che avevano stimato una riduzione del surplus fino a 2.468 miliardi di yen.

La bilancia commerciale di beni e servizi chiude con un avanzo di 214 miliardi di yen, contro il disavanzo di 84 miliardi di agosto, a fronte di un incremento delle esportazioni a 9.449,7 miliardi di yen (+8,6%) e un aumento delle importazioni a 9.213,7 miliardi (+1,7%).
