Google investirà 5,5 miliardi in data center e operations in Germania

(Teleborsa) - Google
, società di Alphabet
, ha dichiarato che prevede di investire 5,5 miliardi di euro in risorse informatiche e operations in Germania
nei prossimi quattro anni.
L'annuncio è arrivato martedì, durante un evento con i ministri federali tedeschi a Berlino. L'investimento previsto include due data center
nella regione di Francoforte, sebbene Google non abbia specificato le dimensioni delle strutture.
Il gigante di Internet ha descritto il suo impegno di spesa
in Germania come parte di un "impegno continuo nei confronti dell'Europa".
A settembre, Google aveva annunciato l'intenzione di investire 5 miliardi di sterline (6,8 miliardi di dollari) nel Regno Unito nei prossimi due anni.
I Paesi europei stanno spingendo per dare priorità ai data center
, poiché temono di rimanere ulteriormente indietro in materia di tecnologia e intelligenza artificiale. La Commissione Europea
ha invitato le aziende a sviluppare le cosiddette gigafactory
, data center in grado di addestrare e gestire modelli di intelligenza artificiale complessi.(Foto: Pawel Czerwinski su Unsplash)