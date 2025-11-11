Google investirà 5,5 miliardi in data center e operations in Germania

Alphabet

(Teleborsa) -, società di, ha dichiarato che prevede dinei prossimi quattro anni.L'annuncio è arrivato martedì, durante un evento con i ministri federali tedeschi a Berlino. L'investimento previsto includenella regione di Francoforte, sebbene Google non abbia specificato le dimensioni delle strutture.Il gigante di Internet ha descritto il suoin Germania come parte di un "impegno continuo nei confronti dell'Europa".A settembre, Google aveva annunciato l'intenzione di investire 5 miliardi di sterline (6,8 miliardi di dollari) nel Regno Unito nei prossimi due anni.I Paesi europei stanno spingendo per, poiché temono di rimanere ulteriormente indietro in materia di tecnologia e intelligenza artificiale. Laha invitato le aziende a sviluppare le cosiddette, data center in grado di addestrare e gestire modelli di intelligenza artificiale complessi.