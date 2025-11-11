Growens, l'EBITDA dei nove mesi torna in positivo a 0,6 milioni di euro

Growens

(Teleborsa) -, società operante nel settore delle cloud marketing technologies quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che neiconsolidati, pari a 54,7 milioni di euro, sono sostanzialmente stabili rispetto al pari periodo del 2024, mentre il terzo trimestre 2025 mostra ricavi di 18,5 milioni di euro, in crescita del 4,2% sul Q3 2024. L'dei nove mesi migliora a 0,6 milioni di euro, rispetto a -0,5 milioni di euro al 30/09/2024, principalmente per effetto del recupero di marginalità di Agile Telecom. L'EBITDA del Q3 2025 è positivo per 0,8 milioni di euro.La Business Unitha prodotto i ricavi più alti in valore assoluto, pari a oltre 43 milioni di euro, con una decrescita di circa il 3%, proseguendo la strategia di focus sulla redditività dei contratti. La Business Unit che ha realizzato il maggior tasso di crescita organica è, con un incremento superiore al 24%, ovvero +28% a cambio costante, attestandosi a circa 11,1 milioni di euro/12,4 milioni di dollari di ricavi, grazie all'incremento dei volumi di vendita. L'ARR (Annual Recurring Revenue, ossia una metrica molto diffusa di misurazione della performance di un business a subscription, indicativa del valore medio annualizzato ricorrente dei contratti in essere) è superiore a 17,3 milioni di dollari a settembre 2025."I risultati dei primi nove mesi del 2025 confermano che il business è profittevole e mostra un sano Gross Margin, del 27% - affermadi Growens - In particolare, i ricavi di Beefree continuano la crescita a doppia cifra, mentre le azioni strategiche messe in atto su Agile Telecom stanno riportando la marginalità operativa in linea con le migliori performance di settore".Laconsolidata al 30 settembre 2025 è pari a circa 9,6 milioni di euro di cassa, inferiore rispetto al saldo di cassa di 13 milioni al 31 dicembre 2024, con una variazione influenzata per buona parte dal supporto finanziario alla controllata Beefree, soprattutto attraverso gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, dalle dinamiche di capitale circolante di Agile Telecom e dalla componente pagata per cassa dello scrip dividend corrisposto nel mese di giugno 2025."La nostra Business Unit statunitense, Beefree, continua a registrare una crescita solida, sostanzialmente in linea con il piano di investimenti presentato al mercato lo scorso febbraio, che prevede il raggiungimento del pareggio di bilancio, a livello di EBITDA, nel 2027 - dicedi Growens - La posizione di cassa del Gruppo rimane solida, sostenuta dalle ottime performance della Business Unit italiana, Agile Telecom. Riteniamo che l'andamento recente del prezzo delle azioni, come già accaduto in passato, non rifletta ancora i solidi fondamentali e il valore intrinseco dei nostri asset".