Milano 16:30
44.368 +1,08%
Nasdaq 16:30
25.440 -0,67%
Dow Jones 16:30
47.528 +0,34%
Londra 16:30
9.892 +1,07%
Francoforte 16:30
24.084 +0,52%

Londra: andamento rialzista per Lloyds Banking Group

Balza in avanti il gruppo bancario britannico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,20%.
