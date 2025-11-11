Milano 11:24
44.219 +0,74%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:24
9.871 +0,86%
Francoforte 11:24
23.981 +0,09%

Migliori e peggiori
Londra: balza in avanti Persimmon
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale costruttore immobiliare britannico, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Persimmon più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Persimmon è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,62 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,42. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 12,83.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
