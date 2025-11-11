Londra: balza in avanti Persimmon

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale costruttore immobiliare britannico
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Persimmon
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Persimmon
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,62 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,42. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 12,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)