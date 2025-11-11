Milano 16:30
44.368 +1,08%
Nasdaq 16:30
25.440 -0,67%
Dow Jones 16:30
47.528 +0,34%
Londra 16:30
9.892 +1,07%
Francoforte 16:30
24.084 +0,52%

Londra: brillante l'andamento di Haleon

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Haleon
Avanza l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici, che guadagna bene, con una variazione del 2,45%.
Condividi
```