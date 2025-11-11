Milano 11:24
44.219 +0,74%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:24
9.871 +0,86%
Francoforte 11:24
23.981 +0,09%

Londra: calo per Croda International

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Croda International
Rosso per la società chimica inglese, che sta segnando un calo del 3,67%.
Condividi
```