Milano 11:24
44.219 +0,74%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:24
9.871 +0,86%
Francoforte 11:24
23.981 +0,09%

Londra: giornata depressa per Auto Trader Group

Migliori e peggiori
Londra: giornata depressa per Auto Trader Group
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, con una flessione dell'1,89%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Auto Trader Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Auto Trader Group, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 7,275 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7,498 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7,182.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```