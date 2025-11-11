Milano 16:30
44.368 +1,08%
Nasdaq 16:30
25.440 -0,67%
Dow Jones 16:30
47.528 +0,34%
Londra 16:30
9.892 +1,07%
Francoforte 16:30
24.084 +0,52%

Londra: in calo Marks & Spencer

Pressione sul rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che tratta con una perdita del 2,36%.
