Londra: nuovo spunto rialzista per Astrazeneca

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza l'azienda globale biofarmaceutica britannica, che guadagna bene, con una variazione del 2,39%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Astrazeneca rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Astrazeneca è in rafforzamento con area di resistenza vista a 135 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 133,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 136,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
