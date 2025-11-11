Londra: nuovo spunto rialzista per Astrazeneca

(Teleborsa) - Avanza l'azienda globale biofarmaceutica britannica
, che guadagna bene, con una variazione del 2,39%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Astrazeneca
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Astrazeneca
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 135 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 133,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 136,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)