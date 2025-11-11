Milano 16:30
Londra: nuovo spunto rialzista per Compass Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale nella ristorazione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,82%.

L'andamento di Compass Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Compass Group, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 25,14 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 25,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 25,03.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
