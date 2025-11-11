Milano 11:25
Londra: preme sull'acceleratore WPP

(Teleborsa) - Protagonista la holding che fornisce servizi di comunicazione, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,83%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a WPP rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di WPP ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 3,006 sterline. Supporto a 2,937. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 3,076.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
