Londra: risultato positivo per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse
, che avanza bene del 2,52%.
Il trend di Berkeley Group Holdings
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'andamento di breve periodo di Berkeley Group Holdings
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 41,03 sterline e supporto a 40,13. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 41,93.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)