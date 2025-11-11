Londra: risultato positivo per Informa

(Teleborsa) - Avanza l'azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi
, che guadagna bene, con una variazione del 2,17%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Informa
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Informa
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 10,02 sterline. Primo supporto a 9,73. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 9,58.
