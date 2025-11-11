Milano 11:25
Londra: rosso per Croda International

(Teleborsa) - Sottotono la società chimica inglese, che passa di mano con un calo del 3,67%.

L'andamento di Croda International nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Croda International, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 26,65 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 27,06. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 26,51.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
