Londra: rosso per Croda International

(Teleborsa) - Sottotono la società chimica inglese
, che passa di mano con un calo del 3,67%.
L'andamento di Croda International
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Croda International
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 26,65 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 27,06. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 26,51.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)