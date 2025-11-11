Londra: scambi al rialzo per Haleon

(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici
, con un rialzo del 2,45%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Haleon
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Haleon
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Haleon
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,748 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 3,673. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,823.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)