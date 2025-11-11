Milano 11:25
44.217 +0,73%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:25
9.871 +0,86%
Francoforte 11:25
23.981 +0,09%

Londra: scambi al rialzo per SSE

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore inglese di elettricità e gas, con una variazione percentuale del 3,09%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che SSE mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,39%, rispetto a +1,94% del principale indice della Borsa di Londra).


Le implicazioni di breve periodo di SSE sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 20,21 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 19,72. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 20,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
