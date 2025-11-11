Londra: scambi in positivo per British American Tobacco

azienda che produce sigarette

(Teleborsa) - Bene l', con un rialzo del 2,55%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 42,83 sterline e primo supporto individuato a 42,47. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 43,19.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)