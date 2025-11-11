Milano 11:25
Londra: scambi in positivo per British American Tobacco

Londra: scambi in positivo per British American Tobacco
(Teleborsa) - Bene l'azienda che produce sigarette, con un rialzo del 2,55%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di British American Tobacco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso British American Tobacco rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di British American Tobacco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 42,83 sterline e primo supporto individuato a 42,47. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 43,19.

