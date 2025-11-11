Londra: scambi in positivo per Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo bancario britannico
, che avanza bene del 2,20%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lloyds Banking Group
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'esame di breve periodo di Lloyds Banking Group
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9555 sterline e primo supporto individuato a 0,938. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,973.
