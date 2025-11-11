Milano 16:31
44.370 +1,08%
Nasdaq 16:31
25.443 -0,66%
Dow Jones 16:31
47.546 +0,38%
Londra 16:31
9.893 +1,08%
Francoforte 16:31
24.087 +0,53%

Londra: si concentrano le vendite su Tesco

Retrocede la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi, con un ribasso del 2,82%.
