Milano 16:31
44.370 +1,08%
Nasdaq 16:31
25.443 -0,66%
Dow Jones 16:31
47.546 +0,38%
Londra 16:31
9.893 +1,08%
Francoforte 16:31
24.087 +0,53%

Madrid: balza in avanti Aena

Avanza il gestore degli aeroporti spagnolo, che guadagna bene, con una variazione del 2,27%.
