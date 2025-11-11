Milano 16:31
44.370 +1,08%
Nasdaq 16:31
25.443 -0,66%
Dow Jones 16:31
47.546 +0,38%
Londra 16:31
9.893 +1,08%
Francoforte 16:31
24.087 +0,53%

Madrid: movimento negativo per Grifols

Migliori e peggiori
Madrid: movimento negativo per Grifols
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società farmaceutica e chimica spagnola, in flessione dell'1,91% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Grifols è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 10,44 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 10,68. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 10,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```