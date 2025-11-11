Milano 16:31
44.370 +1,08%
Nasdaq 16:31
25.443 -0,66%
Dow Jones 16:31
47.546 +0,38%
Londra 16:31
9.893 +1,08%
Francoforte 16:31
24.087 +0,53%

Madrid: nuovo spunto rialzista per Aena

Madrid: nuovo spunto rialzista per Aena
(Teleborsa) - Balza in avanti il gestore degli aeroporti spagnolo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,27%.

Lo scenario su base settimanale di Aena rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Aena mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,61 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23,17. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,27.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
