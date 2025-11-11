Madrid: nuovo spunto rialzista per Aena

(Teleborsa) - Balza in avanti il gestore degli aeroporti spagnolo
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,27%.
Lo scenario su base settimanale di Aena
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Aena
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,61 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23,17. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)