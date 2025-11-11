Madrid: positiva la giornata per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo farmaceutico spagnolo
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,26%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le tendenza di medio periodo di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 59,23 Euro. Supporto stimato a 57,58. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 60,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)