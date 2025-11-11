Milano 17:35
Munich Re punta a raggiungere un utile netto di 6 miliardi di euro per il 2025

(Teleborsa) - Munich Re ha riportato un solido utile netto di 2 miliardi di euro per il terzo trimestre del 2025, guidato da un approccio disciplinato alla sottoscrizione e da un focus sulle operazioni core di assicurazione e riassicurazione. Nei primi nove mesi dell'anno il risultato netto ha quindi raggiunto i 5,2 miliardi.
Il Solvency II Ratio della società è aumentato al 293%, sottolineando la solida gestione del capitale.

Munich Re rimane fiduciosa di raggiungere un utile netto di 6 miliardi per l’intero anno 2025. La società prevede di presentare una nuova guidance a medio termine l’11 dicembre. Le prospettive includono un potenziale rafforzamento opportunistico delle riserve nel quarto trimestre e moderate attività di M&A.

Il CFO Christoph Jurecka ha sottolineato l’importanza della redditività rispetto al volume, affermando: "La redditività conta più del mero volume di ciò che stiamo facendo". Ha anche evidenziato la prontezza della società ad adeguare il business che non soddisfa i requisiti: "Rimaniamo pronti a ridurre il business che non soddisfa i nostri requisiti". Jurecka ha espresso ottimismo riguardo al raggiungimento e al potenziale superamento dell’obiettivo di utile netto di 6 miliardi per il 2025.
